Homem desaparece após atravessar rio de caíque em SC Anselmo Moacir Pasquali, de 63 anos, foi visto pela última vez na segunda-feira (16), em Flor do Sertão, no Extremo-Oeste ND Mais|Do R7 19/06/2025 - 08h16 (Atualizado em 19/06/2025 - 08h16 )

A PM (Polícia Militar) e o Corpo de Bombeiros realizam buscas por Anselmo Moacir Pasquali, de 63 anos, desaparecido desde a tarde de segunda-feira (16), após atravessar o Rio das Antas com um caíque.

