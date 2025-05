Homem desaparece em rio de SC e corpo é encontrado pelos bombeiros após dois dias de buscas Vítima desapareceu na tarde do dia 28 de abril; corpo foi resgatado no dia 1° de maio ND Mais|Do R7 03/05/2025 - 08h41 (Atualizado em 03/05/2025 - 08h41 ) twitter

Um homem, cuja a identificação ainda não foi divulgada, desapareceu na terça-feira (29), por volta das 16h, após mergulhar no Rio Tubarão, no Sul de Santa Catarina. Sem vida, o corpo da vítima foi encontrado no início da tarde da última quinta-feira (1°), pelos bombeiros.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico incidente.

