Homem desaparecido há 7 dias no rio Itajaí-Açu ainda mobiliza busca dos bombeiros Homem desaparecido foi visto pedindo socorro antes de ser arrastado pela correnteza em Blumenau ND Mais|Do R7 04/07/2025 - 02h56 (Atualizado em 04/07/2025 - 02h56 )

O homem desaparecido no rio Itajaí-Açu, em Blumenau, desde sexta-feira (27) ainda não foi localizado, de acordo com o do Corpo de Bombeiros. Segundo informações repassadas aos bombeiros, o homem teria caído na água nas proximidades da prainha e testemunhas relataram que a vítima foi vista pedindo socorro, mas sendo arrastada pela forte correnteza antes que pudesse ser resgatada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa trágica situação.

