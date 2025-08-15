Homem é assassinado com diversas facadas em Itajaí e vizinhos são abordados após o crime
PM foi chamada para atender a ocorrência na manhã desta quarta-feira
Um homem foi assassinado a facadas em Itajaí. O homicídio foi registrado na manhã desta quarta-feira (14), na avenida Vereador Abrahão João Francisco, bairro Ressacada. A Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência por volta das 11h30.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este crime chocante.
