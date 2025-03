Homem é assassinado com tiro na cabeça em município de SC O homem de 26 anos foi assassinado com tiro na cabeça no início da tarde desta sexta-feira (28), em Campos Novos, no Meio-Oeste do... ND Mais|Do R7 28/03/2025 - 20h45 (Atualizado em 28/03/2025 - 20h45 ) twitter

Um homem de 26 anos foi assassinado com tiro na cabeça no início da tarde desta sexta-feira (28), em Campos Novos, no Meio-Oeste de Santa Catarina. O crime ocorreu por volta das 13h, na Rua Benedito Faedo, no Bairro Jardim Bela Vista.

