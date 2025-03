Homem é assassinado com tiro no peito após confusão em bar em SC A confusão em bar aconteceu no interior de Ipuaçu, no Oeste do estado; homem de 31 anos foi assassinado com tiro no peito

