Homem é atacado com motosserra enquanto dormia em SC; vítima ficou gravemente ferida Um homem de 43 anos foi localizado gravemente ferido após ser atacado com motosserra em Riqueza, no Oeste do estado; ele foi levado... ND Mais|Do R7 14/04/2025 - 21h25 (Atualizado em 14/04/2025 - 21h25 ) twitter

Um homem de 43 anos foi encontrado com ferimentos graves na manhã de domingo (13), na linha Cambucica, interior de Riqueza, no Oeste de Santa Catarina. A vítima estava caída na estrada, com lesões graves nos braços, pescoço e cabeça. Conforme informações da Polícia Militar, o homem teria sido atacado com motosserra.

