Homem é baleado nas nádegas enquanto empurrava moto estragada em SC O homem de 36 anos foi vítima de tentativa de homicídio na tarde desta quarta-feira (29), em Chapecó

Um homem foi atingido por um disparo de arma de fogo nas nádegas enquanto empurrava a própria moto após uma falha mecânica no veículo. O crime ocorreu em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, nesta quarta-feira (29).

Saiba mais sobre este incidente e suas repercussões no site do nosso parceiro ND Mais.

