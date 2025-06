Homem é condenado 12 anos após tentar matar a companheira enquanto dormia em SC Condenado a 14 anos, homem tentou matar a mulher com uma foice; crime ocorreu em Galvão, no Oeste, em 2013 ND Mais|Do R7 06/06/2025 - 10h56 (Atualizado em 06/06/2025 - 10h56 ) twitter

Homem tentou matar a companheira com uma foice enquanto ela dormia – Foto: Divulgação/Pixabay/ND Um homem foi condenado por tentar matar a companheira com uma foice enquanto ela dormia, doze anos após o crime. O ataque aconteceu em maio de 2013, no município de Galvão, no Oeste de Santa Catarina.

Para saber mais sobre este caso e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

