Homem é condenado a 30 anos de prisão por matar a tiros ex-companheira em SC Adriano de Borba foi condenado por homicídio triplamente qualificado contra Barbra Amorim Lacerda, que foi morta a tiros em Joinville... ND Mais|Do R7 11/04/2025 - 05h05 (Atualizado em 11/04/2025 - 05h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O acusado de matar a tiros Barbra Amorim Lacerda, em Joinville, foi condenado a 30 anos de prisão na segunda-feira (7). O crime, que aconteceu em 2021, foi motivado pelo término do relacionamento entre o homem e Barbra. Ela foi morta em plena luz do dia no bairro Itaum. A ação foi registrada por uma câmera de segurança.

Saiba mais sobre este caso chocante e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Drogas e acúmulo lixo? Invasões em Balneário Camboriú são combatidas após denúncias

Cidade de SC confirma a quarta morte por chikungunya

VOTE: Você é a favor ou contra as caixas de som nas praias de Florianópolis?