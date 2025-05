Homem é condenado após tentar matar ex-companheira com 17 facadas em SC O crime aconteceu em Tangará, no Meio-Oeste; a vítima sobreviveu após intervenção de vizinhos ND Mais|Do R7 01/05/2025 - 17h40 (Atualizado em 01/05/2025 - 17h40 ) twitter

Um homem foi condenado nesta semana a 9 anos e 4 meses de prisão por tentativa de feminicídio em Tangará, no Meio-Oeste de Santa Catarina. Ele foi acusado de tentar matar a ex-companheira com 17 facadas, além de socos e chutes, em um ataque motivado por ciúmes e sentimento de posse.

