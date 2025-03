Homem é condenado por abusar de cinco sobrinhas em festas de família em SC Justiça de Garuva definiu que ele deverá cumprir 76 anos de prisão pelo crime, mas poderá recorrer em liberdade ND Mais|Do R7 25/03/2025 - 00h25 (Atualizado em 25/03/2025 - 00h25 ) twitter

Um homem foi condenado a 76 anos de reclusão por abusar sexualmente de cinco sobrinhas em Garuva, no Norte catarinense. Na época do crime, as crianças tinham entre 5 e 11 anos de idade. O condenado poderá recorrer à sentença em liberdade, de acordo com a Justiça da Comarca da cidade.

