Homem é condenado por assassinar vítima que tomava chimarrão com os filhos em SC O criminoso foi condenado por matar vítima em Xaxim, no Oeste do estado; a vítima foi morta quando tomava chimarrão com os filhos

ND Mais|Do R7 02/05/2025 - 17h21 (Atualizado em 02/05/2025 - 17h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share