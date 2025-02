Homem é condenado por assassinato em acampamento na Lagoinha do Leste, em Florianópolis Investigação apontou que autor do crime e vítima estavam tendo discussões por causa de comida; assassinato em acampamento teve condenação... ND Mais|Do R7 06/02/2025 - 03h26 (Atualizado em 06/02/2025 - 03h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em decisão do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, André Guilherme Nass foi condenado a oito anos e dois meses de reclusão pelo assassinato de Ronaldo Campos, conhecido como “Bruxo”. O crime ocorreu durante um acampamento, em 4 de dezembro de 2020, na Lagoinha do Leste, destino turístico de Florianópolis.

Para mais detalhes sobre este caso impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Mulher aciona botão do pânico após ex-marido atirar contra casa em Chapecó

Barra estreia técnico, mas não vence a Chapecoense e empata pela sexta vez

Figueirense conta com gol de Marlyson, vence o Brusque e se firma no topo da tabela