Homem é condenado por assassinato no estacionamento do HRO em Chapecó A vítima foi assassinada com pelo menos 10 tiros no estacionamento do HRO em Chapecó, em novembro de 2022; acusado foi a júri popular...

03/04/2025 - 18h28

