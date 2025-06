Homem é condenado por matar a pauladas companheiro de ex-namorada em Joinville O crime ocorreu na rua Teresópolis, após ele descobrir que a vítima estaria se relacionando com sua ex-companheira ND Mais|Do R7 25/06/2025 - 08h36 (Atualizado em 25/06/2025 - 08h36 ) twitter

Um homem foi condenado em Joinville, no Norte de Santa Catarina, pelo assassinato de Márcio José Antunes, morto a pauladas em 2024, no bairro Guanabara. O crime ocorreu na rua Teresópolis, após ele descobrir que a vítima estaria se relacionando com sua ex-companheira. Na época, ele cumpria pena em regime aberto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso chocante.

