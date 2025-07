Homem é condenado por matar companheira grávida na frente da filha em SC O crime aconteceu em junho de 2024 em Concórdia, no Oeste; o julgamento aconteceu nesta semana e teve sentença unânime do júri popular... ND Mais|Do R7 02/07/2025 - 05h15 (Atualizado em 02/07/2025 - 05h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi condenado a 37 anos, 2 meses e 12 dias de prisão em regime fechado por matar companheira grávida com dois tiros e tentar assassinar outro homem, em um crime motivado por ciúmes e cometido na frente da filha do casal, de apenas sete meses.

Saiba mais sobre este caso chocante e suas implicações no sistema de justiça acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Baleia-cachalote é encontrada morta em Laguna e causa mobilização de pesquisadores

Mais de 300 vagas são ofertadas em Feirão de Empregos no Sul de SC; confira local

Tragédias na BR-280 marcam início da semana no Norte de Santa Catarina