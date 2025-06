Homem é encontrado morto ajoelhado ao lado do próprio carro em São Francisco do Sul A vítima, identificada como Leocádio Hamilton Correia, 50 anos, natural de Santa Catarina ND Mais|Do R7 24/06/2025 - 07h56 (Atualizado em 24/06/2025 - 07h56 ) twitter

Um homem foi morto em uma rua de São Francisco do Sul, no Litoral Norte de Santa Catarina, nesta segunta-feira (23). A vítima, identificada como Leocádio Hamilton Correia, 50 anos, foi encontrada caída ao lado de um carro, com marcas de tiro no peito. Segundo informações da Polícia Militar, o porta-luvas do veículo estava aberto, levantando a suspeita de que algum pertence possa ter sido roubado. Este fato que reforça a hipótese de latrocínio (roubo seguido de morte).

