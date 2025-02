Homem é encontrado morto, amordaçado e com os pés e mãos amarrados em SC Vizinho ficou preocupado em não ver vítima fora de casa e a encontrou já sem vida em Guaramirim ND Mais|Do R7 12/02/2025 - 21h06 (Atualizado em 12/02/2025 - 21h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Leodato Lorenzo Pretti, de 65 anos, foi encontrado morto dentro da própria casa na manhã desta quarta-feira (12). O homem estava amordaçado e com os pés e mãos amarrados na cozinha do imóvel em Guaramirim, no Norte catarinense.

Para mais detalhes sobre este crime chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Após 12 mil terremotos em apenas 2 semanas, 11 mil pessoas deixam ilha grega Santorini

Prefeitura de Florianópolis instala câmeras em ponto crítico da SC-401

Sensação de calor chega a 52º C em Joinville em dia escaldante