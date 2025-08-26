Homem é encontrado morto após agressão em cidade do interior de SC e polícia investiga
Ocorrência foi registrada em Jacinto Machado, no Extremo Sul do estado, no último domingo (24)
Um homem, de 59 anos, foi encontrado morto na cidade de Jacinto Machado, no Extremo Sul de Santa Catarina, no último domingo (24). Conforme a PM (Polícia Militar), a suspeita de homicídio foi registrada na localidade de Pinheirinho Alto. Segundo familiares, o homem foi visto de manhã, na casa em que morava, que é anexa à residência do irmão. Por volta do meio-dia, o primo deles esteve no local e relatou que se desentendeu com a vítima e a agrediu.
Um homem, de 59 anos, foi encontrado morto na cidade de Jacinto Machado, no Extremo Sul de Santa Catarina, no último domingo (24). Conforme a PM (Polícia Militar), a suspeita de homicídio foi registrada na localidade de Pinheirinho Alto. Segundo familiares, o homem foi visto de manhã, na casa em que morava, que é anexa à residência do irmão. Por volta do meio-dia, o primo deles esteve no local e relatou que se desentendeu com a vítima e a agrediu.
Para mais detalhes sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para mais detalhes sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: