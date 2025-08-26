Homem é encontrado morto após agressão em cidade do interior de SC e polícia investiga Ocorrência foi registrada em Jacinto Machado, no Extremo Sul do estado, no último domingo (24) ND Mais|Do R7 25/08/2025 - 22h18 (Atualizado em 25/08/2025 - 22h18 ) twitter

Um homem, de 59 anos, foi encontrado morto na cidade de Jacinto Machado, no Extremo Sul de Santa Catarina, no último domingo (24). Conforme a PM (Polícia Militar), a suspeita de homicídio foi registrada na localidade de Pinheirinho Alto. Segundo familiares, o homem foi visto de manhã, na casa em que morava, que é anexa à residência do irmão. Por volta do meio-dia, o primo deles esteve no local e relatou que se desentendeu com a vítima e a agrediu.

