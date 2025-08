Homem é encontrado morto com marcas de facadas e suspeita desaparece em SC Um homem de 52 anos foi morto com golpes de faca no interior de Abelardo Luz; suspeita fugiu do local do crime ND Mais|Do R7 31/07/2025 - 22h57 (Atualizado em 31/07/2025 - 22h57 ) twitter

Um homem de 52 anos foi morto com facadas na manhã desta quinta-feira (31), na linha Canhadão, interior do município de Abelardo Luz, no Oeste de Santa Catarina. Segundo a Polícia Militar, a vítima estava acompanhada de uma mulher, apontada como principal suspeita do crime. Ela teria desferido os golpes de faca e fugido do local por volta das 6h30.

