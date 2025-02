Homem é encontrado morto dentro de casa em Canoinhas com múltiplos ferimentos Corpo foi encontrado por um morador que percebeu um forte odor vindo da casa do homem ND Mais|Do R7 29/01/2025 - 14h08 (Atualizado em 29/01/2025 - 14h08 ) twitter

O corpo de um homem de 39 anos foi encontrado com múltiplos ferimentos dentro de sua casa, no bairro Felipe Schmidt, em Canoinhas, no Planalto Norte catarinense. O crime foi descoberto na noite dessa terça-feira (28), após um vizinho estranhar sua ausência e acionar a polícia.

