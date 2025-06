Homem é encontrado morto na frente de casa em cidade de SC O homem foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (27), em Faxinal dos Guedes, no Oeste do estado; vítima tinha um corte no abdômen... ND Mais|Do R7 28/06/2025 - 00h55 (Atualizado em 28/06/2025 - 00h55 ) twitter

Homem encontrado morto morava com quatro colegas da Bahia

Um homem de 26 anos, natural da Bahia, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (27), na frente da casa em que morava, no bairro Antoniolli, em Faxinal dos Guedes, no Oeste de Santa Catarina.

