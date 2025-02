Homem é encontrado morto no barco onde morava em praia de Porto Belo Corpo de homem achado morto no barco apresentava rigidez e boca tinha resquícios de sangue ND Mais|Do R7 23/01/2025 - 21h07 (Atualizado em 23/01/2025 - 21h07 ) twitter

Um homem foi encontrado morto em um barco de pequeno porte na Praia do Jet Ski, em Porto Belo, Litoral Norte de Santa Catarina, na manhã desta quinta-feira (23). O corpo já apresentava rigidez.

Saiba mais sobre este caso intrigante e as investigações em andamento consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

