Homem é flagrado matando pombos em SC e afirma que levaria animais para a mãe cozinhar Pombos foram mortos com espingarda de chumbinho em Canoinhas; conforme o desfecho do caso ND Mais|Do R7 07/04/2025 - 13h26 (Atualizado em 07/04/2025 - 13h26 )

Um flagrante inusitado foi registrado no final da tarde deste domingo (6) em Canoinhas, no Planalto Norte de Santa Catarina. De acordo com a PM (Polícia Militar), um homem foi visto matando pombos com uma espingarda de chumbinho e deu uma explicação curiosa para o ato.

