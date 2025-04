Homem é mordido por pitbull ao tentar salvar cachorro de ataque em SC O pitbull teria fugido da casa de um vizinho em Curitibanos, no Meio-Oeste do estado, e invadiu a propriedade para atacar o outro cão... ND Mais|Do R7 23/04/2025 - 01h05 (Atualizado em 23/04/2025 - 01h05 ) twitter

O pitbull acabou mordendo o braço do homem enquanto ele tentava defender seu cão do ataque (imagem ilustrativa) – Foto: Canva/Reprodução/ND Um ataque de um cão da raça pitbull deixou um homem de 38 anos ferido na manhã da segunda-feira (21), em Curitibano, no Meio-Oeste de Santa Catarina. O caso foi atendido pela PM (Polícia Militar) na rua Antônio Pelizaro.

