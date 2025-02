Homem é morto a facadas em Barra Velha e possível motivação é revelada Facadas atingiram o tórax da vítima, que chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital ND Mais|Do R7 17/02/2025 - 17h26 (Atualizado em 17/02/2025 - 17h26 ) twitter

Um homem foi morto a facadas em Barra Velha, no Litoral Norte de Santa Catarina, após uma briga no bairro Itajuba, na noite do último sábado (15). O caso foi registrado por volta das 22h30, na rua José Quintino Pereira.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

