Homem é morto a tiros em possível retaliação a homicídio em Joinville
14/11/2024 - 16h50

Homem é morto a tiros em possível retaliação a homicídio em Joinville

Um homem foi morto a tiros em Joinville, no Norte de Santa Catarina, na tarde desta quarta-feira (13). O crime aconteceu no bairro Jardim Paraíso e, de acordo com a Polícia Civil, pode ser uma possível retaliação a outro homicídio.

