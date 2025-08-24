Homem é morto em boate após agredir ex-companheira que estava trabalhando, em SC O crime ocorreu no município de Palmitos, no Oeste; a mulher tinha medida protetiva contra o ex-companheiro ND Mais|Do R7 24/08/2025 - 07h57 (Atualizado em 24/08/2025 - 07h57 ) twitter

Um homem foi morto a tiros na madrugada deste sábado (23) em uma boate em Palmitos, no Oeste de Santa Catarina. Antes de ser baleado, ele havia agredido a ex-companheira, que trabalhava no local, e a irmã dela. A mulher possuía medida protetiva contra o ex-companheiro, que já havia descumprido a ordem judicial em outras ocasiões.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico incidente.

