Homem é morto em boate após agredir ex-companheira que estava trabalhando, em SC
O crime ocorreu no município de Palmitos, no Oeste; a mulher tinha medida protetiva contra o ex-companheiro
Um homem foi morto a tiros na madrugada deste sábado (23) em uma boate em Palmitos, no Oeste de Santa Catarina. Antes de ser baleado, ele havia agredido a ex-companheira, que trabalhava no local, e a irmã dela. A mulher possuía medida protetiva contra o ex-companheiro, que já havia descumprido a ordem judicial em outras ocasiões.
