Homem é preso após abusar da filha de 2 anos do ex-patrão em SC
Ele foi condenado por estupro de vulnerável e preso mais de 10 anos após o crime
Um homem, de 41 anos, condenado por estupro de vulnerável, foi preso no bairro Badenfurt, em Blumenau, por volta das 15h desta segunda-feira (1). De acordo com a Polícia Civil, ele abusou da filha do seu ex-patrão em 2014, quando a menina tinha apenas dois anos.
Um homem, de 41 anos, condenado por estupro de vulnerável, foi preso no bairro Badenfurt, em Blumenau, por volta das 15h desta segunda-feira (1). De acordo com a Polícia Civil, ele abusou da filha do seu ex-patrão em 2014, quando a menina tinha apenas dois anos.
Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: