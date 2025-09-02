Logo R7.com
Homem é preso após abusar da filha de 2 anos do ex-patrão em SC

Ele foi condenado por estupro de vulnerável e preso mais de 10 anos após o crime

ND Mais|Do R7

Um homem, de 41 anos, condenado por estupro de vulnerável, foi preso no bairro Badenfurt, em Blumenau, por volta das 15h desta segunda-feira (1). De acordo com a Polícia Civil, ele abusou da filha do seu ex-patrão em 2014, quando a menina tinha apenas dois anos.

