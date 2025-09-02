Homem é preso após abusar da filha de 2 anos do ex-patrão em SC Ele foi condenado por estupro de vulnerável e preso mais de 10 anos após o crime ND Mais|Do R7 02/09/2025 - 07h18 (Atualizado em 02/09/2025 - 07h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um homem, de 41 anos, condenado por estupro de vulnerável, foi preso no bairro Badenfurt, em Blumenau, por volta das 15h desta segunda-feira (1). De acordo com a Polícia Civil, ele abusou da filha do seu ex-patrão em 2014, quando a menina tinha apenas dois anos.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Drones buscam pai e filho estrangeiros desaparecidos em SC

Spray de pimenta e mata-leão: mãe de criança autista denuncia agressão de policiais em SC

Mulheres nos estádios: campanha ‘Não é Não’ será implementada na Copa SC