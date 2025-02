Homem é preso após agredir companheira e enteada de 5 anos em Criciúma Crime foi registrado na quarta-feira (5); acusado era foragido por homicídio no Rio Grande do Sul ND Mais|Do R7 06/02/2025 - 14h07 (Atualizado em 06/02/2025 - 14h07 ) twitter

Um homem, de 34 anos, foi preso após agredir a companheira, de 42, e a enteada, de cinco, na última quarta-feira (5), em Criciúma. As vítimas moram no bairro Monte Castelo. Segundo a PM (Polícia Militar), o acusado era foragido por homicídio no Rio Grande do Sul.

