Homem é preso após invadir casa da ex e matar um gato com cabo de vassoura em Criciúma Segundo a PM, havia uma medida protetiva da vítima contra o agressor; caso foi registrado no domingo (2)

ND Mais|Do R7 03/02/2025 - 12h27 (Atualizado em 03/02/2025 - 12h27 ) twitter

