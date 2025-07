Homem é preso após manter cachorras em meio ao lixo e ignorar notificações em Joinville Ele mantinha as cachorras em um local com entulhos e lixo em Joinville, no bairro Costa e Silva ND Mais|Do R7 02/07/2025 - 08h36 (Atualizado em 02/07/2025 - 08h36 ) twitter

Um homem de 62 anos foi preso na tarde desta terça-feira (1º) no bairro Costa e Silva, em Joinville, Norte catarinense, por maus-tratos aos animais. Durante a abordagem, o homem chegou a afirmar que não atenderia as notificações. Em seguida colocou as duas cachorras para fora do seu terreno, alegando que não as queria mais.

Para saber mais sobre este caso e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

