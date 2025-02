Homem é preso com armas e cães para caça ilegal no Oeste de SC Na casa do suspeito foram encontradas diversas armas usadas para caça ilegal; ele foi conduzido à delegacia em Chapecó ND Mais|Do R7 24/02/2025 - 12h27 (Atualizado em 24/02/2025 - 12h27 ) twitter

Na noite do domingo (23), a PMSC (Polícia Militar de Santa Catarina) prendeu um homem, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo no bairro Bom Pastor, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. A guarnição recebeu uma denúncia que um veículo estava transportando armas de caça irregulares e cães para a prática de caça ilegal.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

