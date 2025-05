Homem é preso com submetralhadora durante abordagem em SC O homem apresentou comportamento suspeito dentro do carro ao perceber a aproximação da viatura em Chapecó, no Oeste ND Mais|Do R7 01/05/2025 - 04h59 (Atualizado em 01/05/2025 - 04h59 ) twitter

Um homem foi preso com uma submetralhadora durante abordagem na noite de terça-feira (29), no bairro Efapi, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. Durante patrulhamento da PM (Polícia Militar), os policiais encontraram com o homem uma submetralhadora sem identificação e munições calibre 9mm escondidas no interior do carro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa ocorrência impressionante!

