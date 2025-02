Homem é preso em Blumenau por feminicídio cometido no Paraná em 2017 Crime de feminicídio foi cometido há 8 anos, em Matinhos; ação conjunta das policias resultou na prisão do suspeito ND Mais|Do R7 30/01/2025 - 18h08 (Atualizado em 30/01/2025 - 18h08 ) twitter

Nesta quarta-feira (29), a PMSC (Polícia Militar de Santa Catarina) prendeu, em Blumenau, um homem de 50 anos acusado de feminicídio ocorrido em 2017, em Matinhos, no litoral do Paraná. A prisão foi realizada com o apoio da Polícia Civil do Paraná (PCPR), após uma operação integrada entre as forças de segurança dos dois estados.

Saiba mais sobre este caso e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

