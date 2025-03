Homem é preso em flagrante após agredir companheira com cadeirada em SC A mulher levou uma cadeirada e ainda teria sido ameaçada pelo companheiro no município de Ouro, no Oeste do estado ND Mais|Do R7 28/03/2025 - 17h06 (Atualizado em 28/03/2025 - 17h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem de 48 anos foi preso em flagrante por agredir e ameaçar sua companheira no município de Ouro, no Meio-Oeste de Santa Catarina. A Polícia Militar foi acionada após vizinhos ouvirem gritos vindos da residência do casal, na noite da quinta-feira (27).

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre este caso e as medidas de proteção previstas pela Lei Maria da Penha.

Leia Mais em ND Mais:

Xanxerê registra 107 mm de chuva em 12 horas e Oeste de SC segue em alerta laranja

VÍDEOS: Casa geminada pega fogo em Joinville após barulho de fogos de artifício

Vokkan adere ao Pacto Global da ONU, maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo