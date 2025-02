Homem é preso em flagrante por praticar atos obscenos em público em Brusque O homem praticou os atos obscenos e tentou fugir após a polícia ser acionada; suspeito já teria passagens por crimes envolvendo importunação... ND Mais|Do R7 29/01/2025 - 18h27 (Atualizado em 29/01/2025 - 18h27 ) twitter

Na noite de terça-feira (28), um homem de 34 anos, morador de Guabiruba, foi preso em flagrante pela Polícia Civil após cometer o crime de importunação sexual, em Brusque. A ação, que envolveu a Delegacia de Guabiruba em conjunto com a Delegacia da Mulher (DPCAMI), ocorreu no início da noite, quando uma policial civil, que estava correndo pela Beira-Rio, foi alvo do suspeito.

Saiba mais sobre este caso e a atuação das forças de segurança consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

