Homem é preso em SC por dever mais de R$ 165 mil em pensão alimentícia O mandado foi expedido pela Justiça do Paraná; a prisão ocorreu no município de Maravilha, no Oeste

ND Mais|Do R7 12/04/2025 - 05h05 (Atualizado em 12/04/2025 - 05h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share