Homem é preso por tentar atropelar a ex-companheira na frente da filha de 7 anos em SC Suspeito tentou atropelar a ex-companheira no ponto de ônibus onde ela aguardava com a criança; ele foi preso nesta quarta-feira (10... ND Mais|Do R7 11/04/2025 - 00h06 (Atualizado em 11/04/2025 - 00h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem de 29 anos foi preso preventivamente nesta quarta-feira (10) por tentar atropelar a ex-companheira na frente da filha do casal, de apenas sete anos. O crime aconteceu em fevereiro, no município de Luzerna, no Meio-Oeste de Santa Catarina, enquanto a mulher aguardava o transporte escolar com a criança.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso chocante.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: ‘Turma do grau’ é flagrada fazendo manobras perigosas de moto e acaba detida em Itajaí

Confira os preços dos ingressos para a estreia do Figueirense na Série C

VÍDEO: Jovens são arremessadas a 50 metros e morrem atropeladas na faixa de pedestres em SP