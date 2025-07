Homem é preso por tentativa de feminicídio após esfaquear mulher na frente dos filhos em SC Suspeito também agrediu o cunhado da vítima; crime aconteceu no dia 7 de julho, em Araranguá ND Mais|Do R7 23/07/2025 - 02h16 (Atualizado em 23/07/2025 - 02h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem, investigado por tentativa de feminicídio e de homicídio, foi preso em Santa Rosa do Sul, no Extremo Sul de Santa Catarina, após ferir duas vítimas com canivete. O crime aconteceu no dia 7 de julho, em Araranguá.

Para mais detalhes sobre este caso alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Um dos líderes de esquema de fraudes milionárias contra idosos é advogado em Chapecó

Atacante deixa o Avaí sem sequer entrar em campo e acerta com time da Série C

Como corretor preso em SC aplicava ‘esquema de pirâmide’ com mais de 600 contratos de aluguel