Homem é preso por violência doméstica após quebrar o braço da irmã em SC Crime aconteceu em Sombrio; agressor tem histórico de violência contra familiares ND Mais|Do R7 02/06/2025 - 23h36 (Atualizado em 02/06/2025 - 23h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um homem de 26 anos foi preso após quebrar o braço da irmã com um pedaço de madeira em Sombrio, no Extremo Sul de Santa Catarina. O crime de violência doméstica foi registrado na noite desse domingo (1), em uma casa no bairro São Francisco. A PM (Polícia Militar) foi acionada para atender a ocorrência por volta das 21h20. A vítima, de 28 anos, foi socorrida por parentes e encaminhada ao hospital. O agressor usou ainda um pedaço de concreto para quebrar um vidro do imóvel.

Para mais detalhes sobre este caso alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Casa Catarina: SC vai construir 1,2 mil casas populares em 106 municípios

Pesquisa mostra que criciumenses querem gastar R$ 191 no Dia dos Namorados

‘A florzinha veio’: influenciadora com 10 mi seguidores faz cirurgia de redesignação em SC