Homem é preso suspeito de violentar cachorra em Joinville

Um homem foi preso em Joinville nesta sexta-feira (27), suspeito de cometer um estupro contra uma cachorra. O homem tem 56 anos e o crime teria ocorrido na quinta-feira (26). A Guarda Municipal recebeu imagens do suspeito e o localizou durante as rondas. O homem, que tem 56 anos e se declara em situação de rua, foi encontrado na esquina da avenida Dr. Albano Schulz com a rua Princesa Isabel, no Centro da cidade.

