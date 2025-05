Homem é suspeito de matar o próprio pai a facadas no Extremo Sul de SC Crime foi registrado no Balneário Arroio do Silva, no bairro Vila Isabel, na noite de terça-feira (29); acusado foi preso ND Mais|Do R7 30/04/2025 - 21h00 (Atualizado em 30/04/2025 - 21h00 ) twitter

ND Mais

Um homem, de 46 anos, foi preso por suspeita de matar o próprio pai a facadas no Balneário Arroio do Silva, no Extremo Sul de Santa Catarina, na noite de terça-feira (29). A ocorrência foi registrada no bairro Vila Isabel.

