Homem em situação de rua é achado morto com corpo parcialmente enterrado nas dunas de SC

Um homem de 50 anos foi encontrado morto e com o corpo parcialmente enterrado nas dunas de Balneário Gaivota, no Extremo Sul de Santa Catarina. A ocorrência, atendida pela PM (Polícia Militar), foi registrada nessa segunda-feira (23), no bairro Onda Azul.

