Homem em situação de rua é preso após se masturbar na frente de mulheres em Balneário Camboriú

Um homem, de 24 anos, foi preso por ato obsceno em Balneário Camboriú. O crime foi registrado na noite deste domingo (17), na 4ª Avenida. Os guardas municipais foram chamados após uma pessoa em situação de rua se masturbar na frente de outras pessoas em um estabelecimento comercial anexo a um supermercado.

