Homem embriagado tenta matar esposa com motosserra e acaba preso em SC Agressor foi preso em flagrante em Morro Grande, no sul do estado; mulher fugiu de casa esperando homem se acalmar e foi surpreendida... ND Mais|Do R7 05/07/2025 - 21h55 (Atualizado em 05/07/2025 - 21h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um homem foi preso por tentativa de feminicídio após agredir a esposa com uma motosserra na noite de sexta-feira (4), na Linha de Faveri, em Morro Grande, no sul de Santa Catarina. Segundo a Polícia Militar, ele gritava que mataria a mulher de 45 anos durante o ataque, ocorrido na casa onde o casal morava.

Saiba mais sobre este caso chocante e suas implicações no site do nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Obra de macrodrenagem em Florianópolis é questionada pelo MPSC por falta de autorização

Entrevista com o professor: as versões do Avaí de Jair Ventura

Festival Nacional de Corais anima o Sul de SC com cinco grupos vocais e entrada gratuita