Homem furta motosserra, bota fogo em casa e depois foge de bicicleta no Sul de SC Fato aconteceu em São João do Sul na noite de domingo (16); homem foi flagrado por morador com motosserra na garupa da bicicleta ND Mais|Do R7 17/03/2025 - 16h06 (Atualizado em 17/03/2025 - 16h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um jovem de 22 anos foi preso após furtar uma motosserra e colocar fogo em uma casa na tarde de domingo (16), no bairro Timbopeba, em São João do Sul, no Sul de Santa Catarina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse caso impressionante!

Leia Mais em ND Mais:

Contra o Neurologia Ativa, Joinville Vôlei quer vitória e classificação antecipada na Superliga

BC alerta sobre vazamento de 25 mil chaves Pix; veja se seus dados foram expostos

Outono 2025: calor persiste e estação chega sem El Niño e La Niña