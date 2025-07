Homem furta objeto inusitado de praça em SC para ‘agradar a filha’ e acaba preso Ocorrência foi registrada em Morro da Fumaça, no Sul do estado, no sábado (12) ND Mais|Do R7 14/07/2025 - 23h17 (Atualizado em 14/07/2025 - 23h17 ) twitter

Um furto inusitado foi registrado em Morro da Fumaça, no Sul de Santa Catarina, no último sábado (12). Um homem, de 44 anos, foi preso após confessar ter furtado um escorregador infantil de uma praça pública, ao lado de uma escola, no bairro Naspolini. A PM (Polícia Militar) informou que recebeu uma denúncia e, em diligências, localizou, nos fundos da residência do autor, no bairro Graziela, um escorregador infantil em estrutura metálica, compatível com o item furtado.

