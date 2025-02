Homem invade chiqueiro, ataca porcos e cai com carro em buraco durante fuga em SC Proprietário contou a polícia que foi surpreendido ao encontrar o homem golpeando seus porcos em Águas de Chapecó ND Mais|Do R7 26/01/2025 - 20h46 (Atualizado em 26/01/2025 - 20h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem de 47 anos foi preso nesse sábado (25) em Águas de Chapecó, no Oeste catarinense, após invadir um sítio, atacar porcos com uma tesoura e ameaçar o dono da propriedade. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito apresentava comportamento agressivo e falava palavras desconexas.

Para mais detalhes sobre essa história inusitada, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Após acidente com o ônibus de excursão, familiares reencontram vítimas do tombamento em SC

Mãe e filhotes de Golden de cores diferentes encantam internautas: ‘misturinha de amor’

Bombeiros morrem após caminhão da corporação capotar e colidir contra carro no RS